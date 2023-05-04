Politico: Турции после выборов придется реформировать экономику

Возвращение к традиционной финансовой политике обеспечит некоторую стабильность, но без решительных перемен серьезного роста не добиться.
Победитель на президентских выборах в Турции столкнется с необходимостью решать крайне сложные экономические проблемы страны, считает издание Politico.
В преддверии голосования, намеченного на 14 мая, избиратели активно обсуждают цены на основные продукты питания, которые в последние годы резко увеличились из-за просчетов главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Автор статьи напомнил, что в первой половине своего 20-летнего срока правления президент добился немалых высот в сфере экономики: стабильный рост составлял в среднем 7%. Но затем все рухнуло из-за попыток взять под полный контроль денежно-кредитную политику страны.
По данным Турецкого статистического института, значение годовой инфляции по состоянию на апрель равнялось 43,68%, увеличившись по сравнению с прошлым месяцем на 2,39%. Однако независимые эксперты из исследовательской организации ENAGrup приводят заметно большие цифры: 105,19% и 4,86% соответственно. При этом национальная валюта республики подешевела с 2013 года в десять раз: за доллар сегодня дают около 20 турецких лир.
По мнению бывшего чиновника ЦБ Турции Угура Гюрсеса, все кандидаты на пост президента осознают, что действенная борьба с инфляцией в ближайшее время станет наиболее приоритетной задачей. Эксперт считает, что самыми сложными будут первые полгода.
Обещания Эрдогана
Примечательно, что Эрдоган заявил о готовности изменить свой курс после выборов, хотя еще год назад наотрез отказывался признать ошибочность своей «неортодоксальной» финансовой политики. Ранее президент заставлял банки понижать ключевую ставку, в то время как наблюдатели предупреждали о сопутствующем росте инфляции: для борьбы с этим явлением ставку обычно повышают.
Видимо в попытке вернуть доверие электората турецкий лидер все же решил прислушаться к мнению экспертов. Также Эрдоган заявил о планах взять в свою команду популярного у инвесторов экс-министра экономики Мехмета Шимшека, однако бывший чиновник отклонил приглашение президента.
Наблюдатели при этом опасаются, что в случае победы Эрдогана никаких изменений в его финансовой политике не произойдет. Также они выражают сомнение в том, что глава государства сможет набрать в свою администрацию действительно квалифицированные кадры, которые будут в состоянии решить проблемы страны с адекватными затратами.
«Нет никаких признаков того, что новое правительство откажется от своей нынешней практики, которая привела к проблемам роста и распределения. Нынешняя чрезмерно централизованная структура управления также усугубляет эти проблемы. Бессмысленно делать то же самое и ожидать другого результата», — заявил профессор экономики Ближневосточного технического университета в Анкаре Эрол Таймаз.
Перспективы оппозиции
В то же время аналитики не ждут чудес и от прихода к власти противников Эрдогана. По мнению стамбульского профессора экономики Сельвы Демиралп, для борьбы с инфляцией процентные ставки придется «задрать» вверх до 30%: скачок с нынешних 8,5% будет весьма ощутимым. Совершить такой ход будет довольно сложно, поскольку бизнес столкнется с серьезными ограничениями.
Тем не менее если новые власти хорошо зарекомендуют себя и внутри страны, и на международной арене, то в ближайшей перспективе смогут отчасти решить проблемы, пользуясь преимуществами экономики Турции, довольно гибкой и устойчивой, невзирая на кризис.
Грамотные шаги по возвращению доверия иностранных инвесторов обеспечат приток средств. Кроме того, на руку правительству играет мощный промышленный сектор республики и ключевое географическое расположение страны, дающее доступ к рынкам Европы, Ближнего Востока и других регионов. Однако для «раскрутки» властям придется отказаться от полумер и оперативно реализовать широкомасштабную и радикальную программу стабилизации экономики.
Как заявил Politico бывший советник Центрального банка Турции Мурат Ючер, оппозиция должна будет быстро собрать эффективную, сплоченную и решительную команду. Но такая задача может стать непосильной, поскольку в противостоящей Эрдогану коалиции из шести партий наблюдается достаточно много конфликтных ситуаций.
В случае ее прихода к власти прогнозируется переход страны к более традиционной экономике, что само по себе обеспечит некоторый рост. Однако какого-либо рывка без масштабных реформ ожидать не стоит, а раскол внутри коалиции и вовсе может привести к возвращению команды Эрдогана со всеми характерными для нее минусами.