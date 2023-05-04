Politico: Турции после выборов придется реформировать экономику

В случае ее прихода к власти прогнозируется переход страны к более традиционной экономике, что само по себе обеспечит некоторый рост. Однако какого-либо рывка без масштабных реформ ожидать не стоит, а раскол внутри коалиции и вовсе может привести к возвращению команды Эрдогана со всеми характерными для нее минусами.