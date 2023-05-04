Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Московские врачи-маммологи используют в исследованиях искусственный интеллект

Общество
Московские врачи-маммологи используют в исследованиях искусственный интеллект

Искусственный интеллект помогает врачам быстрее читать результаты маммографии. Нейросеть позволяет точнее определить на рентгеновских снимках симптомы различных заболеваний.

Благодаря искусственному интеллекту (ИИ) процесс исследования результатов маммографии ускоряется в восемь раз. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Обычно изучением маммографических изображений занимаются два специалиста, сообщает сетевое издание «МАЦКВА». Это позволяет медикам дать независимую оценку и минимизировать вероятность ошибки. Столичные исследователи смогли доказать, что если анализ производится с помощью нейросети, то диагностика нисколько не теряет в качестве, но такой метод позволяет значительно сэкономить время. Кроме того, существенно снижается нагрузка на врачей.

На сегодняшний день в помощь московским рентгенологам выделено 50 сервисов ИИ. Нейросети наносят на фото разметку и самостоятельно осуществляют измерения. Алгоритм выявляет на снимках симптомы онкологии, коронавируса, инсульта, сердечных заболеваний. Однако окончательный диагноз, конечно, определяет врач.
москва маммолог искусственный интеллект нейросеть врач
Военкоры ФАН