Московские врачи-маммологи используют в исследованиях искусственный интеллект

Обычно изучением маммографических изображений занимаются два специалиста, сообщает сетевое издание «МАЦКВА». Это позволяет медикам дать независимую оценку и минимизировать вероятность ошибки. Столичные исследователи смогли доказать, что если анализ производится с помощью нейросети, то диагностика нисколько не теряет в качестве, но такой метод позволяет значительно сэкономить время. Кроме того, существенно снижается нагрузка на врачей.