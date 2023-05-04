Орудовавший в московских электричках более 10 лет назад отравитель обвиняется в смерти 22 человек

По данным следствия, отравитель орудовал с 2007 по 2009 год. Он подсаживался к пассажирам в московских электричках и в ходе беседы незаметно подмешивал им психотропные препараты в напитки. После того, как собеседник терял сознание, злоумышленник воровал у него ценные вещи и деньги. Отмечается, что все 22 жертвы преступника скончались от острого отравления.