Орудовавший в московских электричках более 10 лет назад отравитель обвиняется в смерти 22 человек

Обвиняемый отравлял пассажиров электричек и воровал у них вещи в период с 2007 по 2009 год, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, отравитель орудовал с 2007 по 2009 год. Он подсаживался к пассажирам в московских электричках и в ходе беседы незаметно подмешивал им психотропные препараты в напитки. После того, как собеседник терял сознание, злоумышленник воровал у него ценные вещи и деньги. Отмечается, что все 22 жертвы преступника скончались от острого отравления.
Следственные органы провели большой объем работы для того, чтобы установить личность серийного отравителя. Им оказался 36-летний уроженец Владивостока, ранее осужденный за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойных нападений и причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть.
Ранее сообщалось, что виновного в отравлении 30 человек и серии грабежей в Москве приговорили к 15 годам лишения свободы. Он находил нетрезвых людей и, войдя к ним в доверие, подмешивал в напитки вещества, после которых жертва теряла сознание.