Политолог Атаев: Теперь Россия должна очень сильно удивить Запад и Украину

В заявлении российских дипломатов говорится, что «нет сомнений в том, что за терактами в центре Москвы стоит киевский режим». Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова говорила, что «за все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы». Также в МИД напомнили, что «попытка покушения на президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая», в чем дипломаты усмотрели «особый цинизм».