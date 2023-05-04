Политолог Атаев: Теперь Россия должна очень сильно удивить Запад и Украину

Как заявили в российском МИДе, все виновные в недавнем ударе по Кремлю будут найдены, а их самих ждет суровое и неотвратимое наказание. По мнению политолога Артура Атаева, простым ответом на теракт Россия ограничиваться не должна.
В заявлении российских дипломатов говорится, что «нет сомнений в том, что за терактами в центре Москвы стоит киевский режим». Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова говорила, что «за все, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы». Также в МИД напомнили, что «попытка покушения на президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая», в чем дипломаты усмотрели «особый цинизм».
Между тем и в Кремле сделали заявление по возможным действиям в отношении Украины из-за удара по Кремлю в ночь на 3 мая. Так, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает «самые различные варианты ответа на атаку по Кремлю». По его словам, речь может идти «только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах».
Также Песков заверил, что в Москве никто не будет ограничивать парад Победы из-за атаки дронов, а президент Владимир Путин будет выступать с трибуны во время парада в Москве, как и анонсировалось ранее. Напомним, в России сочли удар беспилотниками по Кремлю «покушением на жизнь Владимира Путина». Власти Украины свою причастность к инциденту категорически отрицают.
По мнению политолога, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артура Атаева, теперь Россия должна своими действиями «сильно удивить» Киев и стоящий за ним коллективный Запад.
«На мой взгляд, просто «отвечать» на такие акции России не стоит, нужно действовать более жестко. Мне кажется, мы — не «государство ответа», мы должны быть государством превентивной реакции. По моему мнению, вскоре Россия должна так удивить украинское и западное военно-политическое руководство, чтобы им впредь было неповадно атаковать сакрально-смысловой и политический центр нашей страны», — указал аналитик.
Время простых «ответов» уже давно прошло, считает он.
«Теперь нам нужно действовать только на опережение. Если мы будем только пассивно реагировать на все новые вызовы, перед которыми нас ставят Украина и Запад, это будет как минимум политический проигрыш. Нам необходимо думать и действовать как минимум на ход вперед, а возможно, даже дальше», — заключил эксперт.
Напомним, как заявил 3 мая подполковник армии США Дэниел Дэвис, президенту Украины Зеленскому вскоре придется выбирать между мирными переговорами с РФ, чтобы завершить конфликт, и продолжением боевых действий, которое приведет к потере еще большего числа территорий.
«Президент Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, по которой часть территории страны останется под контролем РФ. Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — сообщил эксперт.
По мнению Дэвиса, украинский «наступ» не сможет принести Киеву значительных успехов, так как ВСУ не обладают достаточной военной мощью, чтобы противостоять российским войскам, превосходящим украинцев по численности солдат, вооружения и техники.
«Поэтому в перспективе у Украины нет разумного пути для достижения своей цели», — указал Дэвис.