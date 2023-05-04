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Японский депутат Судзуки порекомендовал Зеленскому ставить во главу угла человеческие жизни, а не бравые речи

Политика
Японский депутат Судзуки порекомендовал Зеленскому ставить во главу угла человеческие жизни, а не бравые речи

Японский депутат верхней палаты парламента от «Партии обновления Японии» Мунэо Судзуки порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому больше думать о людях вместо бравых речей.

В своем блоге политик выразил обеспокоенность недавней атакой дронов на Кремль. По словам Судзуки, подобные проявления агрессии могут привести к тому, что «уровень СВО будет существенно повышен».

Также он отметил, что Зеленскому, если Украина не в силах вести боевые действия самостоятельно, следует просить у западных стран помощи в организации переговоров, а не новое оружие. Депутат призывал Зеленского обратиться к урокам Японии времен Второй мировой войны, когда милитаризм привел Страну восходящего солнца к чудовищному поражению. Судзуки считает, что украинскому президенту следует стать «настоящим патриотом, который думает о жизни людей и будущем страны», а «не произносить бравые речи».

Ранее Япония направила 471 миллионов долларов на восстановление Украины. О выделении грантового взноса сообщили в пресс-службе финансового регулятора.
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