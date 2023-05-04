Японский депутат Судзуки порекомендовал Зеленскому ставить во главу угла человеческие жизни, а не бравые речи

Также он отметил, что Зеленскому, если Украина не в силах вести боевые действия самостоятельно, следует просить у западных стран помощи в организации переговоров, а не новое оружие. Депутат призывал Зеленского обратиться к урокам Японии времен Второй мировой войны, когда милитаризм привел Страну восходящего солнца к чудовищному поражению. Судзуки считает, что украинскому президенту следует стать «настоящим патриотом, который думает о жизни людей и будущем страны», а «не произносить бравые речи».