Правительство Польши позволило военным уничтожать корабли, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe

Правительство Польши приняло проект, позволяющий военным уничтожать корабли, которые представляют угрозу безопасности газопровода Baltic Pipe. Как уточнили в кабинете министров, эти меры будут применяться в исключительных случаях.
Документ будет наделять правом Вооруженные силы атаковать тогда, когда у Польши не будет других возможностей повлиять на ситуацию. Внимание к безопасности газопровода ранее было привлечено после серии взрывов на «Северных потоках».
Поставка газа в Польшу по Baltic Pipe стартовала первого октября. Как сообщает «Национальная Служба Новостей», в первое врем план по прокачке ресурса за сутки был установлен в 62,4 миллиона кубометров.