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Правительство Польши позволило военным уничтожать корабли, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe

Политика
Правительство Польши позволило военным уничтожать корабли, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe

Правительство Польши приняло проект, позволяющий военным уничтожать корабли, которые представляют угрозу безопасности газопровода Baltic Pipe. Как уточнили в кабинете министров, эти меры будут применяться в исключительных случаях.

Документ будет наделять правом Вооруженные силы атаковать тогда, когда у Польши не будет других возможностей повлиять на ситуацию. Внимание к безопасности газопровода ранее было привлечено после серии взрывов на «Северных потоках».

Поставка газа в Польшу по Baltic Pipe стартовала первого октября. Как сообщает «Национальная Служба Новостей», в первое врем план по прокачке ресурса за сутки был установлен в 62,4 миллиона кубометров.
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