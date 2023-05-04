«Яндекс» научит «Алису» говорить на украинском, белорусском и казахском

Компания «Яндекс» начала поиск специалистов для разработки системы понимания естественных языков и создания международного движка для своего голосового ассистента «Алиса». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее компания уже заявляла о намерении научить свой голосовой помощник понимать языки стран СНГ, включая украинский, белорусский и казахский. Однако из-за пандемии коронавируса работа сильно замедлилась.
В настоящее время «Алиса» способна вести диалог и исполнять команды только на русском языке, а также понимать и синтезировать речь в рамках поиска и переводчика. Целью «Яндекса» является расширение числа поддерживаемых голосовым помощником языков, что может повысить популярность устройств в странах, где они продаются.
Однако для вывода голосового помощника на новые рынки понадобится решить дополнительные задачи. Так, «игривую» натуру «Алисы» необходимо будет адаптировать к культурным ценностям стран, где ее «поведение» может быть неприемлемым.
Ранее компания «Яндекс» сообщала о мошеннической схеме с использованием умной колонки. Злоумышленники подделывали голос «Алисы» и предлагали принять участие в незаконных схемах.