«Яндекс» научит «Алису» говорить на украинском, белорусском и казахском

В настоящее время «Алиса» способна вести диалог и исполнять команды только на русском языке, а также понимать и синтезировать речь в рамках поиска и переводчика. Целью «Яндекса» является расширение числа поддерживаемых голосовым помощником языков, что может повысить популярность устройств в странах, где они продаются.