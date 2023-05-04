Власти Ростовской области оценили ситуацию с заболеваемостью корью

Министерство информации Ростовской области представило данные о распространении кори в регионе.
По данным ведомства, на сегодняшний день с начала 2023 года в Ростовской области были официально зарегистрированы и лабораторно подтверждены 25 случаев заболевания корью. При этом в 16 случаях инфекция носит завозной характер, сообщает 1rnd.ru.
Отмечается, что в регионе осуществлена вакцинация более 1,5 тысячи местных жителей, включая порядка 500 детей. В региональных медучреждениях имеется более 20 тысяч доз коревой вакцины, которую надо делать в два этапа.