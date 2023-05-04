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Биатлонист Мартен Фуркад назвал дискриминацией отстранение россиян от международных соревнований

Спорт
Биатлонист Мартен Фуркад назвал дискриминацией отстранение россиян от международных соревнований

Многократный чемпион Олимпийских игр по биатлону Мартен Фуркад вновь призвал вернуться к вопросу допуска атлетов из России и Белоруссии к участию в международных стартах, обратив внимание на дискриминационный характер запрета на выступления.

До этого в Международном олимпийском комитете (МОК) рекомендовали спортивным федерациям допустить до соревнований россиян и белорусов в качестве нейтральных атлетов.

«Исключение этих спортсменов из соревнований на основании их паспорта или национальности является дискриминационным и противоречит основам спорта», — цитирует француза Francs Jeux.

В прошлом году прославленного биатлониста выбрали в качестве нового члена МОК. Ранее он вошел в число членов спортивной комиссии организации на два срока по четыре года. Фуркад уверен, что спортсмены, связаны общими узами, и их национальность или политические идеи не должны препятствовать им соревноваться друг с другом.

Напомним, что Международный союз триатлона прислушался к рекомендациям МОК и принял решение допустить к участию в соревнованиях атлетов из РФ и РБ.
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