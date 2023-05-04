Биатлонист Мартен Фуркад назвал дискриминацией отстранение россиян от международных соревнований

В прошлом году прославленного биатлониста выбрали в качестве нового члена МОК. Ранее он вошел в число членов спортивной комиссии организации на два срока по четыре года. Фуркад уверен, что спортсмены, связаны общими узами, и их национальность или политические идеи не должны препятствовать им соревноваться друг с другом.