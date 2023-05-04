Биатлонист Мартен Фуркад назвал дискриминацией отстранение россиян от международных соревнований

Многократный чемпион Олимпийских игр по биатлону Мартен Фуркад вновь призвал вернуться к вопросу допуска атлетов из России и Белоруссии к участию в международных стартах, обратив внимание на дискриминационный характер запрета на выступления.
До этого в Международном олимпийском комитете (МОК) рекомендовали спортивным федерациям допустить до соревнований россиян и белорусов в качестве нейтральных атлетов.
«Исключение этих спортсменов из соревнований на основании их паспорта или национальности является дискриминационным и противоречит основам спорта», — цитирует француза Francs Jeux.
В прошлом году прославленного биатлониста выбрали в качестве нового члена МОК. Ранее он вошел в число членов спортивной комиссии организации на два срока по четыре года. Фуркад уверен, что спортсмены, связаны общими узами, и их национальность или политические идеи не должны препятствовать им соревноваться друг с другом.
Напомним, что Международный союз триатлона прислушался к рекомендациям МОК и принял решение допустить к участию в соревнованиях атлетов из РФ и РБ.