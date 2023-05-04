В Гатчинском районе Ленинградской области обнаружили массовое захоронение военнопленных красноармейцев

Около деревни Выра в Гатчинском районе на месте бывшего немецкого концентрационного лагеря «Дулаг – 140» были найдены останки массового захоронения советских военнопленных красной армии. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.
В настоящий момент поисковый отряд и Следственный комитет забирают найденные останки. По предварительной информации, с 1941 по 1943 годы в этом лагере содержались несколько тысяч узников. Согласно документальным свидетельствам, это место известно своим жестоким режимом: пленных подвергали пытках за малейшие провинности, а также регулярно массово расстреливали.
Ранее студенческий поисковый отряд (СПО) Марийского государственного университета «Воскресение» отмечал десять лет со дня его формирования. Известно, что они занимаются сохранением и увековечением памяти героев, погибших при защите Отечества, воссозданием исторической правды о подвигах солдат Великой Отечественной войны.