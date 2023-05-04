Врач-пульмонолог Евгений Попов рассказал о лечении и профилактике астмы

Бронхиальная астма является хронической болезнью, но с помощью профилактики и терапии приступы и обострения можно купировать. Об этом заявил пульмонолог, фтизиатр НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Евгений Попов.
По словам эксперта, вместе с лечением можно применять дыхательную гимнастику, которую следует выполнять дома в комфортных условиях. Она поможет наладить проходимость бронхиального дерева и устранить бронхоспазм, уменьшить воспаление в бронхах и удлинить выдох, расслабить дыхательную мускулатуру и поднять тонус бронхиальных мышц, а также повысить подвижность грудной клетки и диафрагмы, пишет информационный портал sovainfo.ru.
Самыми опасными для астматиков являются периоды цветения растений. Смена сезона тоже может стать опасным фактором, особенно переход на весенний и осенний периоды, предупредил медик.
Для предотвращения приступов специалист рекомендует регулярно проводить влажную уборку в квартире, соблюдать гипоаллергенную диету, избегать табачного дыма. Также перед физической нагрузкой или перед контактом с аллергеном следует применять ингаляторы короткого действия, посоветовал Попов.