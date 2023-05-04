Врач-пульмонолог Евгений Попов рассказал о лечении и профилактике астмы

По словам эксперта, вместе с лечением можно применять дыхательную гимнастику, которую следует выполнять дома в комфортных условиях. Она поможет наладить проходимость бронхиального дерева и устранить бронхоспазм, уменьшить воспаление в бронхах и удлинить выдох, расслабить дыхательную мускулатуру и поднять тонус бронхиальных мышц, а также повысить подвижность грудной клетки и диафрагмы, пишет информационный портал sovainfo.ru.