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Врач-пульмонолог Евгений Попов рассказал о лечении и профилактике астмы

Общество
Врач-пульмонолог Евгений Попов рассказал о лечении и профилактике астмы

Бронхиальная астма является хронической болезнью, но с помощью профилактики и терапии приступы и обострения можно купировать. Об этом заявил пульмонолог, фтизиатр НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Евгений Попов.

По словам эксперта, вместе с лечением можно применять дыхательную гимнастику, которую следует выполнять дома в комфортных условиях. Она поможет наладить проходимость бронхиального дерева и устранить бронхоспазм, уменьшить воспаление в бронхах и удлинить выдох, расслабить дыхательную мускулатуру и поднять тонус бронхиальных мышц, а также повысить подвижность грудной клетки и диафрагмы, пишет информационный портал sovainfo.ru.

Самыми опасными для астматиков являются периоды цветения растений. Смена сезона тоже может стать опасным фактором, особенно переход на весенний и осенний периоды, предупредил медик.

Для предотвращения приступов специалист рекомендует регулярно проводить влажную уборку в квартире, соблюдать гипоаллергенную диету, избегать табачного дыма. Также перед физической нагрузкой или перед контактом с аллергеном следует применять ингаляторы короткого действия, посоветовал Попов.
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