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Историк Корнилов пообещал Зеленскому, что Россия избавит Украину от войн

Политика
Историк Корнилов пообещал Зеленскому, что Россия избавит Украину от войн

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Международного уголовного суда в Гааге, заявил, что украинцы хотят сделать «эту войну последней в мире». По его словам, «победа» Киева поможет этому осуществиться.

Примерно то же самое в свое время говорили про Первую мировую войну, заметил в интервью корреспонденту ФАН историк и политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Однако вскоре, отметил он, планете предстояло содрогнуться от еще более страшного военного конфликта.

«Существует довольно популярная когда-то песня, в которой есть следующие строки: «И считают последней любую войну!» — заметил собеседник ФАН. — То есть, действительно, когда заканчиваются крупные конфликты, все народы и все люди надеются на то, что вот теперь-то точно настанет вечный мир! Но, смею вас заверить, Владимир Зеленский так не думает!»
Историк Корнилов пообещал Зеленскому, что Россия избавит Украину от войн

По словам Корнилова, президент Украины — последний человек, которого можно отнести к пацифистам.

«Но, возможно, он действительно надеется сделать эту войну последней для себя и для своего народа? — задается вопросом историк. — Что же, Россия ему это обеспечит! Когда специальная военная операция закончится нашей победой, на Украине действительно наступит крепкий мир. Ну а самому Зеленскому и подавно больше никогда не придется воевать».

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