Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Международного уголовного суда в Гааге, заявил, что украинцы хотят сделать «эту войну последней в мире». По его словам, «победа» Киева поможет этому осуществиться.
Примерно то же самое в свое время говорили про Первую мировую войну, заметил в интервью корреспонденту ФАН историк и политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Однако вскоре, отметил он, планете предстояло содрогнуться от еще более страшного военного конфликта.
«Существует довольно популярная когда-то песня, в которой есть следующие строки: «И считают последней любую войну!» — заметил собеседник ФАН. — То есть, действительно, когда заканчиваются крупные конфликты, все народы и все люди надеются на то, что вот теперь-то точно настанет вечный мир! Но, смею вас заверить, Владимир Зеленский так не думает!»
По словам Корнилова, президент Украины — последний человек, которого можно отнести к пацифистам.
«Но, возможно, он действительно надеется сделать эту войну последней для себя и для своего народа? — задается вопросом историк. — Что же, Россия ему это обеспечит! Когда специальная военная операция закончится нашей победой, на Украине действительно наступит крепкий мир. Ну а самому Зеленскому и подавно больше никогда не придется воевать».
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