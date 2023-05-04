Историк Корнилов пообещал Зеленскому, что Россия избавит Украину от войн

Примерно то же самое в свое время говорили про Первую мировую войну, заметил в интервью корреспонденту ФАН историк и политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Однако вскоре, отметил он, планете предстояло содрогнуться от еще более страшного военного конфликта.