Прогнозы сбываются: доброволец НМ ДНР Тесля-Герасимов об активной подготовке ВСУ к прорыву

В зоне проведения СВО участились обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ, также, как и попытки украинских диверсионно-разведывательных групп совершить точечные прорывы обороны. Об этом рассказал доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов.
Он отметил, что прогнозы военных экспертов относительно того, что с приходом теплых и сухих дней в Донбасс, ВСУ перейдут к более активным действиям, сбываются.
По его мнению, сейчас противник пытается прощупать оборону и активно готовится к атаке. Однако у российских сил, как выразился артист в авторской колонке для ФАН, «крысобойка наготове».
«Крысобойка наготове». Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Хочу сказать, что прогнозы военных кругов относительно начала активных действий ВСУ с установлением сухой погоды в зоне проведения СВО начинают сбываться. Сейчас здесь, в Донбассе, ливни закончились, становится тепло, температура днем доходит до 17-20 градусов.
Пора непрекращающихся дождей, я надеюсь, закончилась. Потому как еще неделю назад все окопы были буквально залиты водой, на передовой было очень тяжело. Конечно, для весны это естественное явление, погодные условия даже на фронте никто не отменял. Просто солдаты устали от воды, сырости, грязи.
Сейчас все начинает подсыхать и прогнозы относительно действий украинских сил начинают сбываться. Как говориться, на своей шкуре это буквально ощущаешь. Участились обстрелы: бьет дальнобойная тяжелая артиллерия, минометы и другие разнокалиберные орудия. Участились и попытки прорывов, которые, по крайне мере на нашем направлении, удачно предотвращаются — потихоньку отбиваемся от ДРГ противника. И чувствуется эта напряженная атмосфера с обеих сторон: наши держат оборону, а они прут в разных местах потихоньку. Как мыши пытаются проскочить, но у нас всегда крысобойка наготове, поэтому я уверен, что все будет в порядке — враг не пройдет.
Еще хочу отметить такой интересный момент. Мы стоим примерно в четырех километрах от линии фронта, от позиций Вооруженных сил Украины. И по ночам, когда тишина, ветра нет, доносится с той стороны гул грузовых машин, которые подвозят на украинские опорники боекомплект. Очень хорошо это слышно — звук нарастает, потом удаляется. Понимаешь, что это идет активная подготовка к так называемому контрнаступлению. Обстрелы опять же многократно участились. Это тоже говорит о том, что идет разведка боем с их стороны. Ну а мы что — мы во всеоружии, готовы отразить атаку на прорыв, держим ухо востро.