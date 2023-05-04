Прогнозы сбываются: доброволец НМ ДНР Тесля-Герасимов об активной подготовке ВСУ к прорыву

Еще хочу отметить такой интересный момент. Мы стоим примерно в четырех километрах от линии фронта, от позиций Вооруженных сил Украины. И по ночам, когда тишина, ветра нет, доносится с той стороны гул грузовых машин, которые подвозят на украинские опорники боекомплект. Очень хорошо это слышно — звук нарастает, потом удаляется. Понимаешь, что это идет активная подготовка к так называемому контрнаступлению. Обстрелы опять же многократно участились. Это тоже говорит о том, что идет разведка боем с их стороны. Ну а мы что — мы во всеоружии, готовы отразить атаку на прорыв, держим ухо востро.