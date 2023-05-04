Великобритания готовится к торжественной коронации Карла III

Известно, что на коронацию уже было потрачено не менее 25 миллиардов рублей, при этом для охраны королевской семьи будут задействованы тысячи полицейских и отрядов охраны. Как сообщают СМИ, коронация Елизаветы II обошлась примерно в четыре миллиарда рублей. Для коронации Карла III облачат в золотые одежды весом в десять килограммов.