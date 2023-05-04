Великобритания готовится к торжественной коронации Карла III

Сувенирные лавки Лондона приготовились к ажиотажному спросу на праздничную продукцию в преддверии коронации Карла III. Для этого они заготовили тематические чашки, тарелки, сладости, книги и чай с изображением будущего короля.
Англичане готовятся к одному из главных традиционных праздников Соединенного Королевства, поэтому на улицах развиваются флаги Великобритании и проходят подготовительные работы для церемонии. Ожидается, что в трехдневном мероприятии, которое начнется 6 мая, примут участие государственные лидеры и мировые звезды. Завтра на голову Карла III возложат знаменитую корону святого Эдуарда, которой более 360 лет.
Известно, что на коронацию уже было потрачено не менее 25 миллиардов рублей, при этом для охраны королевской семьи будут задействованы тысячи полицейских и отрядов охраны. Как сообщают СМИ, коронация Елизаветы II обошлась примерно в четыре миллиарда рублей. Для коронации Карла III облачат в золотые одежды весом в десять килограммов.