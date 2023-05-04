Первые в России магазины Ecru открылись в двух подмосковных торговых центрах «Мега»

Как отмечено в сообщении пресс-центра торгового комплекса, за прошедшую неделю в этих ТЦ также заработали бренды MAAG (бывшая Zara), DUB (бывший Pull & Bear) и Vilet (бывший Stradivarius). Известно, что французская группа компаний Daher выкупила все российские активы одной из крупнейших мировых ретейлеров одежды Inditex и объявила о перезапуске известных брендов под новыми названиями.