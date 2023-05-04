Движение поездов восстановили на участке путей в Брянской области после подрыва 2 мая

Речь идет о перегоне «Снежетьская» — «Белые Берега», где во вторник вечером и произошла диверсия. Напомним, что в результате приведения в действие взрывного устройства неизвестными злоумышленниками с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов грузового состава.