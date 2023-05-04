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Движение поездов восстановили на участке путей в Брянской области после подрыва 2 мая

Происшествия
Движение поездов восстановили на участке путей в Брянской области после подрыва 2 мая

Сотрудники РЖД полностью восстановили движение поездов на участке путей в Брянской области, где 2 мая был совершен подрыв железнодорожного полотна. Об этом пишет официальный Telegram-канал РИА Новости.

Речь идет о перегоне «Снежетьская» — «Белые Берега», где во вторник вечером и произошла диверсия. Напомним, что в результате приведения в действие взрывного устройства неизвестными злоумышленниками с рельсов сошли локомотив и 20 вагонов грузового состава.

Ранее сообщалось, что военнослужащих ВС РФ привлекли к поиску диверсантов, взорвавших железные дороги в Брянской области. По данным СМИ, на всей территории региона был объявлен план «Перехват».
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