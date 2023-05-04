В доме пенсионера в Орловской области обнаружили 140 мин времен ВОВ

В деревне Березовка Орловской области скончался 70-летний мужчина. После его смерти в подвале дома, где он жил, обнаружили опасное наследство — 14 ящиков с минометными минами 50-го калибра.
Жители деревни буквально жили на пороховой бочке и не знали об этом. Всего под домом было найдено 140 мин, сообщает сетевое издание Daily Moscow. В случае их детонации на воздух взлетела бы вся деревня.
Осталось неизвестным, что побудило пенсионера хранить такой опасный груз в подвале своего дома. В настоящее время на месте работают саперы и взрывотехники. Они осторожно извлекают мины и отвозят их на полигон, чтобы затем уничтожить.