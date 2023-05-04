Власти Свердловской области ввели запрет за запуск дронов после попытки Украины атаковать Кремль

Запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов ввели в Свердловской области после попытки Украины атаковать кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Там уточнили, что эти меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности граждан и объектов критической инфраструктуры. Пока что нет точного числа, до которого будет действовать ограничение. Запрет будет в силе до снятия установленного российскими властями особого режима, передает URA.RU.
Запрет на запуск БПЛА ввели в Москве после попытки атаковать Кремль. Как сообщает «Вечерняя Москва», о введении ограничения объявил мэр столицы Сергей Собянин.