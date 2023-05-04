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Власти Свердловской области ввели запрет за запуск дронов после попытки Украины атаковать Кремль

Общество
Власти Свердловской области ввели запрет за запуск дронов после попытки Украины атаковать Кремль

Запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов ввели в Свердловской области после попытки Украины атаковать кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Там уточнили, что эти меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности граждан и объектов критической инфраструктуры. Пока что нет точного числа, до которого будет действовать ограничение. Запрет будет в силе до снятия установленного российскими властями особого режима, передает URA.RU.

Запрет на запуск БПЛА ввели в Москве после попытки атаковать Кремль. Как сообщает «Вечерняя Москва», о введении ограничения объявил мэр столицы Сергей Собянин.
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