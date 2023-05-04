Власти Свердловской области ввели запрет за запуск дронов после попытки Украины атаковать Кремль

Там уточнили, что эти меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности граждан и объектов критической инфраструктуры. Пока что нет точного числа, до которого будет действовать ограничение. Запрет будет в силе до снятия установленного российскими властями особого режима, передает URA.RU.