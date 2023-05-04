Артур Атаев: Задача Запада — уничтожить «глубинный код» России

По словам министра, переименовать улицы по всей Украине было просто, а вот снести или перенести памятники властям мешала существующая законодательная база. В итоге законопроект поддержали 285 депутатов Верховной рады, «против» не проголосовал ни один. Раньше изъять памятник из реестра можно было лишь тогда, когда он был разрушен или потерял охранный статус. Теперь памятник может быть изъят из реестра объектов культурного наследия и снесен просто потому, что он «прославляет российскую имперскую идеологию». Благодаря новому закону, украинские власти смогут демонтировать и памятники деятелям российской империи.