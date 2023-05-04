Артур Атаев: Задача Запада — уничтожить «глубинный код» России

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, упрощающий снос памятников, связанных с Россией. Как считает российский политолог Артур Атаев, этот шаг — часть не украинского, а западного сценария по уничтожению нашей страны.
Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко уточнил, что принятые поправки будут внесены в закон «Об охране культурного наследия». После его принятия власти Украины смогут исключать из государственного реестра памятники, которые сами сочтут символами «российской имперской и тоталитарной политики и идеологии». Сам Ткаченко назвал этот законопроект «АнтиПушкин».
По словам министра, переименовать улицы по всей Украине было просто, а вот снести или перенести памятники властям мешала существующая законодательная база. В итоге законопроект поддержали 285 депутатов Верховной рады, «против» не проголосовал ни один. Раньше изъять памятник из реестра можно было лишь тогда, когда он был разрушен или потерял охранный статус. Теперь памятник может быть изъят из реестра объектов культурного наследия и снесен просто потому, что он «прославляет российскую имперскую идеологию». Благодаря новому закону, украинские власти смогут демонтировать и памятники деятелям российской империи.
Как сообщил ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, таким образом коллективный Запад пытается стереть особый культурный код на пространстве исторической России.
«Я думаю, что в большей степени цель этого шага — удар по российскому генетическому коду. Именно по той его составляющей, которая вызывает подлинный гнев у Запада. В конце концов, действующее руководство России, которое они ненавидят, не всегда ассоциируется у них с великой русской цивилизацией и великой культурой, апогей становления которой пришелся на 19-й век. Именно тогда случился «золотой век» русской литературы, появилась русская архитектура, и, в целом, закрепилась русская цивилизация. Вот именно с этим, с русской цивилизацией, с особым типом личности и культуры и борется Запад. Он ведет войну с тем особым, здоровым типом общества, который на фоне кризиса западной цивилизации вызывает все более теплую реакцию в мире», — сообщил политолог.
По сути, продолжил Атаев, та военно-политическая составляющая глобального противостояния, которую мы видим на примере украинского конфликта — это всего лишь «вершки» процесса.
«Задача Запада — уничтожить именно глубинный код, «глубинный народ», который живет на пространстве Большой России. Это «код Пушкина», «код Лермонтова», «Код Толстого и Достоевского», который, по мнению Запада, должен исчезнуть, — считает Атаев. — Когда Джо Байден в ранге вице-президента приехал в Россию, то он привез сюда своего внука. На вопрос, зачем он это сделал, Байден сказал: «Я хочу показать ему родину Толстого». То есть, лидеры Запада могут заставить свое общество ненавидеть руководство России, но они не могут заставить его ненавидеть Толстого. Поэтому сначала им нужно стереть память о Толстом, и затем они смогут утверждать, что «Россия — это страна варваров», и поэтому ее нужно уничтожить».
В этом случае, считает аналитик, руки у Запада будут фактически развязаны.
«Когда экс-госсекретаря США Кондолизу Райс спросили, какое у нее любимое произведение литературы, она сказала: «Братья Карамазовы» Достоевского. И это при том, что она одинаково ненавидела как Советский союз, так и Россию. Но она все равно вынуждена была считаться с «кодом Достоевского», с нашей великой культурой, — напомнил Атаев. — Сейчас Украина — это аванпост Запада в противостоянии с Россией, и то стирание кода, которым заняты киевские власти, делается не по сценарию самой Украины. Это — не решение Верховной Рады, это решение коллективного Запада или, если хотите, «вашингтонского обкома». Мы четко видим его политику, прежде всего, в плане уничтожения великой русской культуры на пространстве исторической России», — заключил Артур Атаев.
Напомним, как заявил СМИ 4 мая член канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, Украина не может все время быть на первых полосах газет. «Не должно быть так, что на первых полосах газет весь год будет ситуация на Украине. Это очень важно для украинского правительства, поэтому меня не удивляет президент Зеленский, который ездит в Европу, чтобы подогреть эту тему», — сообщил Пшидач.