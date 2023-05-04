Члены Верховной рады Украины предприняли попытки сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Инцидент произошел в четверг.
Мероприятие состоится 4 мая в Анкаре. Таким образом украинская сторона устроила провокацию. Соответствующую точку зрения озвучила глава российской делегации Ольга Тимофеева в ходе общения с представителями прессы.
Прежде стало известно, что киевский режим планирует получить «четкий сигнал» о перспективах включения в Североатлантический альянс после завершения вооруженного противостояния на украинской территории.