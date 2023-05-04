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Члены Верховной рады Украины попытались сорвать выступление делегации России на саммите ПАЧЭС

Политика
Члены Верховной рады Украины попытались сорвать выступление делегации России на саммите ПАЧЭС

Члены Верховной рады Украины предприняли попытки сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Инцидент произошел в четверг.

Мероприятие состоится 4 мая в Анкаре. Таким образом украинская сторона устроила провокацию. Соответствующую точку зрения озвучила глава российской делегации Ольга Тимофеева в ходе общения с представителями прессы.

Прежде стало известно, что киевский режим планирует получить «четкий сигнал» о перспективах включения в Североатлантический альянс после завершения вооруженного противостояния на украинской территории.
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