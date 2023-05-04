Минстрой допустил переселение обитателей аварийного жилья в деревянные дома

По инициативе министерства строительства России принципы формирования региональных адресных программ по расселению аварийного жилья претерпели важные коррективы.
Отныне местные власти получили право переселять граждан их ветхого жилья в индивидуальные или многоквартирные деревянные дома. Ведомство подробно проработало характеристики подобных помещений. Оговорены признаки жилых одноквартирных зданий с деревянным каркасом, жилых многоквартирных зданий с применением деревянных конструкций, а также зданий из деревянных срубных конструкций, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».
В приказе минстроя упомянуты изменения характеристик зданий для сейсмически опасных районов, территории с просадочными грунтами и в труднодоступных районах. Пригодными для вселения жильцов аварийных объектов признаются многоквартирные жилые строения, собранные из комплектов высокой степени заводской готовности на основе массивных деревянных панелей, клееных конструкций и деревянных каркасов.