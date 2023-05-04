Минстрой допустил переселение обитателей аварийного жилья в деревянные дома

В приказе минстроя упомянуты изменения характеристик зданий для сейсмически опасных районов, территории с просадочными грунтами и в труднодоступных районах. Пригодными для вселения жильцов аварийных объектов признаются многоквартирные жилые строения, собранные из комплектов высокой степени заводской готовности на основе массивных деревянных панелей, клееных конструкций и деревянных каркасов.