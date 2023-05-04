Хирург Нина Зубова перечислила порядок действий в случае укуса гадюки

После укуса гадюки ни в коем случае нельзя двигаться и накладывать жгут. Об этом заявила врач-хирург Нина Зубова.
По словам эксперта, гадюка никогда не нападает на человека первой, если ее случайно не потревожить. После укуса на теле остаются две красные точки, мгновенно возникает боль без кровотечения. Постепенно появляется отек, синюшность и красные полосы под кожей.
В течение 48 часов после укуса повышается температура тела, снижается артериальное давление, воспаляются лимфоузлы. Также может начаться тошнота и рвота, однако яд гадюки не смертелен. Симптомы проходят спустя 7-14 дней.
«Тем не менее нужно оказать укушенному первую помощь и как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы не допустить возможных осложнений», – заявила Зубова «Газете.Ru».
Хирург рекомендовала сразу после нападения гадюки не давать человеку двигаться, чтобы замедлить распространение яда. Категорически нельзя накладывать жгут – это может привести к появлению язв на месте укуса. Рану можно обработать антисептиком или мыльным раствором, наложить чистую нетугую повязку и немедленно вызвать скорую помощь.
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