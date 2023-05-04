Американские актеры Пол Дано и Бри Ларсон вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля

В него вошли не только деятели из мира синематографа, но представители других видов искусств. Так, в выборе победителей будет участвовать американский актер Пол Дано, известный своими ролями в фильме «Нефть» от культового режиссера Пола Томаса Андерсона, или в картине «Молодость» от не менее культового итальянца Паоло Соррентино.