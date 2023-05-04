Американские актеры Пол Дано и Бри Ларсон вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль, который пройдет в одноименном курортном городке на Лазурном побережье Франции, объявил состав жюри, сообщается на сайте мероприятия.
В него вошли не только деятели из мира синематографа, но представители других видов искусств. Так, в выборе победителей будет участвовать американский актер Пол Дано, известный своими ролями в фильме «Нефть» от культового режиссера Пола Томаса Андерсона, или в картине «Молодость» от не менее культового итальянца Паоло Соррентино.
В состав жюри вошла еще одна голливудская звезда — красавица Бри Ларсон. Фанаты американской супергероики знают ее по роли Кэрол Дэнверс в «Капитане Марвел».
Оценивать конкурсантов будет также французская женщина-режиссер Джулия Дюкурно, писатель из Афганистана Атик Рахими, марокканский режиссер Марьям Тузани, аргентинский сценарист Дамиан Шифрон, французский актер Дени Меноше, британо-замбийский сценарист и постановщик Рунгано Ньони.
Ранее председателем жюри назначили режиссера и сценариста из Швеции Рубена Эстлунда. Фестиваль в Каннах в этом году пройдет с 16 по 27 мая.
Ранее СМИ написали, что лента «Жанна Дюбарри» с актером Джонни Деппом в главной роли откроет праздник кино во французских Каннах.