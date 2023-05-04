Таксист-иностранец в Екатеринбурге выкинул пассажира из салона автомобиля и избил под националистические выкрики

Служба заказа такси заблокировала аккаунт водителя после инцидента с нападением, сообщает Е1.RU.
Сразу после прибытия на место заказа, водитель отказался везти пассажира и потребовал, чтобы тот покинул салон автомобиля. Россиянин отказался, потому что не хотел терять время и денежные средства, которые на тот момент уже были списаны. Таксист-иностранец силой вытащил пассажира из автомобиля и начал избивать под националистические выкрики.
Потерпевший обратился в полицию и сообщил о нападении. Помимо этого, россиянин написал в поддержку службы заказа такси. Правоохранительные органы начали проверку, а аккаунт водителя заблокировали.
Ранее сообщалось о задержании таксиста-мошенника из Пензы. Используя специальную программу, он в течение года делал фиктивные поездки по российским регионам и имитировал выполнение требований, после чего получал за них бонусы, которые потом переводил в деньги.