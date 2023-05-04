Таксист-иностранец в Екатеринбурге выкинул пассажира из салона автомобиля и избил под националистические выкрики

Сразу после прибытия на место заказа, водитель отказался везти пассажира и потребовал, чтобы тот покинул салон автомобиля. Россиянин отказался, потому что не хотел терять время и денежные средства, которые на тот момент уже были списаны. Таксист-иностранец силой вытащил пассажира из автомобиля и начал избивать под националистические выкрики.