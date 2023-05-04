Сербский политик Йован Палалич заявил о лицемерии Запада в переговорах по косовскому урегулированию

Политик напомнил, что сербская государственность имеет тысячелетнюю историю, а ее сила «зиждется на идее косовской жертвы наших предков, которые защищали наши земли от оккупантов». В связи с этим невозможно представить, чтобы какое-либо поколение сербов согласилось признать Косово независимым, резюмировал депутат. В завершении Йован Палалич подчеркнул, что всегда стремившаяся к независимости Сербия заинтересована в мировом равновесии — в выстраивании равноправных отношений и с Западом, и с Востоком.