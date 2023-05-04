Сербский политик Йован Палалич заявил о лицемерии Запада в переговорах по косовскому урегулированию

Депутат сербского парламента Йован Палалич прокомментировал позицию Запада в переговорном процессе по косовскому урегулированию. Политик назвал ее лицемерием, подчеркнув заинтересованность Белграда в многополярном миропорядке, пишет «Парламентская газета».
Палалич подчеркнул, что Сербия выполнила все обязательства по переговорному процессу, при этом анонсированное при подписании Брюссельских соглашений Сообщество сербских муниципалитетов Косова (ССМК) не создано до сих пор. В настоящий момент давление западных государств на Белград растет, констатировал депутат Народной скупщины (парламента) Сербии.
«Они намерены вынудить нас признать Косово и согласиться с его приемом в международные организации. Это указывает на изначальное лицемерие всего этого процесса», — пояснил Палалич.
Политик напомнил, что сербская государственность имеет тысячелетнюю историю, а ее сила «зиждется на идее косовской жертвы наших предков, которые защищали наши земли от оккупантов». В связи с этим невозможно представить, чтобы какое-либо поколение сербов согласилось признать Косово независимым, резюмировал депутат. В завершении Йован Палалич подчеркнул, что всегда стремившаяся к независимости Сербия заинтересована в мировом равновесии — в выстраивании равноправных отношений и с Западом, и с Востоком.