Триполи, 4 мая. Экспорт Турции в Ливию за последние четыре месяца превысил 758 миллионов долларов, сообщают арабские СМИ.
«Объем поставок турецкой продукции в Ливию превысил 758 миллионов долларов в период с января по конец апреля этого года», — говорится в заявлении Турецко-ливийского делового совета.
Как сообщает информационное агентство Anadolu, данные Совета экспортеров Турции показали, что на товары химического сектора приходится свыше 105,2 миллиона долларов. Доля текстиля и готовой одежды оценивается в 103,4 миллиона долларов, далее следуют зерновые, бобовые, масличные культуры и продукты из них — 102,7 миллиона долларов.
«Турецкий экспорт сохранил тот же объем за прошедшие четыре месяца текущего года, что и в 2022 году, несмотря на разрушительные последствия землетрясений, обрушившихся на страну», — заявил председатель Турецко-ливийского делового совета Мортада Кронфол.
Он также отметил важность въездных виз и прямого авиасообщения для увеличения товарооборота между двумя странами.
В феврале Итальянское торговое агентство (ITA) заявляло, что Рим стал крупнейшим внешнеэкономическим партнером Триполи за первые 11 месяцев 2022 года. По данным ITA, товарооборот между Италией и Ливией составил 11,09 миллиарда евро, увеличившись на 67,38% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Ранее глава ПНЕ Ливии заявил о готовности продолжить поддерживать пострадавшую от землетрясения Турцию. Стоит отметить, что срок полномочий временного правительства во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой давно истек. Парламент республики избрал нового премьер-министра Фатхи Башагу, который сформировал собственный кабмин. Тем не менее Турция и некоторые страны Запада продолжают поддерживать ПНЕ и заключать со структурой незаконные сделки с целью укрепления своего влияния в регионе.