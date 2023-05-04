Ранее глава ПНЕ Ливии заявил о готовности продолжить поддерживать пострадавшую от землетрясения Турцию. Стоит отметить, что срок полномочий временного правительства во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой давно истек. Парламент республики избрал нового премьер-министра Фатхи Башагу, который сформировал собственный кабмин. Тем не менее Турция и некоторые страны Запада продолжают поддерживать ПНЕ и заключать со структурой незаконные сделки с целью укрепления своего влияния в регионе.