Аналитик Анастасия Климова предупредила россиян о мошенничестве с онлайн-реестрами военнообязанных в Сети

По словам эксперта компании «РТК-Солар», всего были обнаружены 23 домена, из которых на данный момент активны четыре. Все они занимаются рекламой услуг по освобождению от службы в армии. Климова подчеркнула, что остальные домены находятся в «спящем режиме», но в любой момент могут превратиться в мошеннические ресурсы.