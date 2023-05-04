Аналитик Анастасия Климова предупредила россиян о мошенничестве с онлайн-реестрами военнообязанных в Сети

Десятки мошеннических доменов, Telegram-каналов и ботов на тему создания онлайн-реестра военнообязанных появились в Сети в апреле 2023 года. Об опасных ресурсах россиян предупредила аналитик Анастасия Климова в интервью «Газете.Ru».
По словам эксперта компании «РТК-Солар», всего были обнаружены 23 домена, из которых на данный момент активны четыре. Все они занимаются рекламой услуг по освобождению от службы в армии. Климова подчеркнула, что остальные домены находятся в «спящем режиме», но в любой момент могут превратиться в мошеннические ресурсы.
При этом, на фоне создания онлайн-реестра военнообязанных, активность аферистов наблюдалась в Telegram, заметила аналитик. По мнению Климовой, наиболее массовой категорией являются боты, якобы проверяющие наличие в реестре или некой базе лиц, подлежащих мобилизации. Для «проверки» они, как правило, запрашивают личные данные обратившегося к ним гражданина, которые потом могут использоваться в преступных целях, резюмировала эксперт.