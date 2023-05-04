Памятник поэту Серебряного века Николаю Гумилеву появится во Всеволожске Ленинградской области

Память поэта Серебряного века и основателя акмеизма в поэзии Николая Гумилева увековечат во Всеволожске Ленинградской области. Монумент выдающемуся соотечественнику появится на Межевой улице, сообщает портал «Петербургский дневник».
Концепцию памятника Гумилеву и сам проект «Серебряный век нашего города» уже одобрил городской совет депутатов. Инициатором идеи выступила исследователь жизни и творчества поэта, а также председатель комиссии по культуре, сохранению культурно-исторического, духовного наследия Общественной палаты Всеволожского района Ирина Гуреева-Дорошенко.
Общественный деятель занимается увековечиванием памяти основателя акмеизма в течение 30 лет. Ежегодно, 26 августа, Гуреева-Дорошенко организовывает музыкально-поэтический вечер «День памяти поэта Николая Гумилева во Всеволожске». В этот день одного из ярчайших представителей Серебряного века расстреляли, и, по версии ученых, именно в границах города-спутника Санкт-Петербурга.
Предполагается, что памятник установят в аллее напротив средней общеобразовательной школы №2. По замыслу авторов проекта, бронзовый монумент будет выполнен в полный рост, а его общая высота вместе с постаментом составит около четырех метров. Ирина Гуреева-Дорошенко предложила не просто установить статую, но организовать вокруг нее общественное пространство.