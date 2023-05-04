Памятник поэту Серебряного века Николаю Гумилеву появится во Всеволожске Ленинградской области

Предполагается, что памятник установят в аллее напротив средней общеобразовательной школы №2. По замыслу авторов проекта, бронзовый монумент будет выполнен в полный рост, а его общая высота вместе с постаментом составит около четырех метров. Ирина Гуреева-Дорошенко предложила не просто установить статую, но организовать вокруг нее общественное пространство.