Бизнес-коуч Елена Махота рассказала о деталях внешнего вида, старящих облик

Тонкие брови, актуальные 20 лет назад, визуально увеличивают возраст их обладательницы. Информацией о деталях внешнего вида, которые старят облик женщины, поделилась основательница сети бьюти-центров Елена Махота.
Как пишет сетевое издание «Южный Федеральный», также старят короткие стрижки и лишний вес. Эксперт рекомендует не делать короткие стрижки после 40 лет, поскольку на их фоне становятся заметнее морщины. Коуч полагает, что пикси подойдет не всем, а каре может подойти любому типу лица.
По словам Махоты, визуально прибавляет возраст любой темный цвет, а осветленные у лица пряди могут освежить образ. Помимо этого, она советует пересмотреть гардероб и заменить устаревшую одежду.
Также специалист полагает, что необходимо отказаться от филлеров, делающих лицо отекшим и раздутым. Ведь контурная пластика в настоящее время стала более естественной.