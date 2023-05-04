Бизнес-коуч Елена Махота рассказала о деталях внешнего вида, старящих облик

Как пишет сетевое издание «Южный Федеральный», также старят короткие стрижки и лишний вес. Эксперт рекомендует не делать короткие стрижки после 40 лет, поскольку на их фоне становятся заметнее морщины. Коуч полагает, что пикси подойдет не всем, а каре может подойти любому типу лица.