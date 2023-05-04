Политологи связывают вояж Зеленского по Европе с активизацией диверсий на территории РФ

Политолог сомневается, что в ответ на атаку Кремля российские военные и спецслужбы ответят тем же – начнут бомбить здание офиса президента Украины на Банковой улице или начнут охоту на Зеленского. По его мнению, Зеленский нам нужен живым, чтобы судить его за то, что он сделал с Украиной и за то, что он развязал эту войну против Донбасса и теперь бомбит российские города и поселки. Дмитрий Захаров очень надеется, что Зеленский не застрелится, как его предшественник Гитлер, и попадет на скамью подсудимых живым.