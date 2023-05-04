Политологи связывают вояж Зеленского по Европе с активизацией диверсий на территории РФ

Политологи и аналитики, выступившие в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», не сомневаются, что атаку дронов на Кремль осуществил киевский режим с согласия США и НАТО. По их словам, косвенным подтверждением этого является выезд президента Украины в Европу, чтобы снять с него ответственность за теракты.
Общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер Николай Стариков считает атаку дронов на Кремль элементом психологической войны, в ряду таких же как подрыв Крымского моста, убийство Дарьи Дугиной и других резонансных терактов, которые киевский режим проводит по указке западных спецслужб и натовских военных.
По его словам, многое, что делает Киев, осуществляется в медийных целях. Поэтому цели для террористических атак выбираются, исходя из медийной составляющей. Цель, которую преследует кураторы киевского режима — внести дезорганизацию в российское общество, внедрить в его сознание чувство уныния и страха.
«Кремль это символ России, это сердце России, это Красная площадь. Эту картинку знает любой житель земли, а не только российский гражданин или житель Украины. Поэтому атаковать надо, конечно же, Кремль с их точки зрения. Я думаю, что они не просто так наугад осуществили эту атаку, а использовали какие-то разведданные, которые у них были», — пояснил Николай Стариков.
Лишним подтверждением того, что удары по Кремлю осуществлены Киевом, эксперт считает отъезд Владимира Зеленского с территории Украины, чтобы его тут же не накрыл удар возмездия российской стороны. По его мнению, вояж президента Украины по европейским странам в момент обострения конфликта с РФ не может быть простым совпадением. Удар Киева по резиденции президента РФ, по его словам, выглядит наглой провокацией на фоне всплывшей информации, что Владимир Путин гарантировал безопасность президента Украины, после чего он вышел из бункера и начал чувствовать себя уверенно.
«Я не думаю, что это совпадение. Обратите внимание, что Зеленский не просто слетал в Финляндию, он устроил длительный вояж без возвращения на Украину. То есть, он уехал больше, чем на неделю. Мне кажется, он это сделал для того, чтобы никакие ответные и справедливые меры России на Украине застать его не могли», — заявил Николай Стариков.
О том, что устранение Зеленского с территории Украины было стремительным, говорит реакция финнов на его визит. По словам политолога и правозащитника доцента социологии права университета г. Хельсинки Йохана Бекмана, в Финляндии никто не ожидал приезда Зеленского.
«Все произошло абсолютно неожиданно. Нам ничего не сказали, ничего не сообщали, и вдруг масштабное мероприятие в центре Хельсинки с Зеленским и масштабная пропаганда, связанная с этим. Выглядит все так, что президент Финляндии спрятал президента Украины в ходе этой террористической кампании», — рассказал Йохан Бекман.
Между тем приезд президента нацистского государства, по его словам, очень насторожил финнов. По словам правозащитника, его визит в разгар военного конфликта с РФ напоминает визит Гитлера в Финляндию летом 1942 года. Финны, по словам Йохана Бекмана, подозревают, что их государство последовательно втягивают в конфликт с Россией.
«Украинизация Финляндии идет полным ходом, это уже понятно», — отметил он.
Частью военного сотрудничества Украины и Финляндии, по мнению политолога, будет передача Киеву 60 истребителей F/A-18 Hornet.
Политолог, главный редактор СИ World Russia Дмитрий Захаров считает, что отсутствие Зеленского ознаменуется еще рядом террористических актов киевского режима на территории РФ. По его мнению, вояж президента Украины в Европу связан как раз с тем, что СБУ подготовлен и реализуется комплекс диверсионных и террористических атак против инфраструктурных и энергетических объектов России в период майских праздников.
«Сделано это, чтобы отвезти от Зеленского подозрения в его причастности к осуществлению таких операция. Это было согласовано с США и НАТО, поэтому этот вояж это всего лишь медийное отвлечение от того, что делало сейчас СБУ», — заявил Дмитрий Захаров.
Политолог сомневается, что в ответ на атаку Кремля российские военные и спецслужбы ответят тем же – начнут бомбить здание офиса президента Украины на Банковой улице или начнут охоту на Зеленского. По его мнению, Зеленский нам нужен живым, чтобы судить его за то, что он сделал с Украиной и за то, что он развязал эту войну против Донбасса и теперь бомбит российские города и поселки. Дмитрий Захаров очень надеется, что Зеленский не застрелится, как его предшественник Гитлер, и попадет на скамью подсудимых живым.