Президент США Джо Байден заявил в Twitter (заблокирован на территории РФ), что за всю историю Вашингтон ни разу не оказывался в ситуации неспособности оплатить свои долги. Соцсеть под постом главы Белого дома напомнила, что в истории США было минимум пять дефолтов.
Соцсеть Twitter под текстом американского лидера указала на несоответствие его слов действительности. В истории США было минимум пять ситуаций, когда государство пребывало в состоянии неспособности выплачивать свои долги. Это были дефолты 1779, 1782, 1862, 1934 и 1979-го года.
Ранее стало известно, что члены специальной комиссии Комитета по надзору Конгресса США допросят директора ФБР Кристофера Рэя о сокрытии информации относительно коррупционных связей Байдена с представителями других государств. Допрос планируется провести 10 мая.