Twitter уличил президента США Джо Байдена во лжи о долгах государства

Президент США Джо Байден заявил в Twitter (заблокирован на территории РФ), что за всю историю Вашингтон ни разу не оказывался в ситуации неспособности оплатить свои долги. Соцсеть под постом главы Белого дома напомнила, что в истории США было минимум пять дефолтов.