Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали за растрату более 92 млн гривен

Мэр Одессы Геннадий Труханов оказался за решеткой. Украинского чиновника арестовали за растрату более 92 млн гривен (194,6 млн рублей) при покупке административного здания обанкротившегося завода «Краян», пишет Telegram-канал Zvezdanews.
Ранее раскрылся еще один коррупционный скандал в верхах украинской власти. Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал, как генералы ВСУ воруют у своих солдат. Экс-парламентарий напомнил скандалы с закупками продовольствия и оружия по завышенным ценам, а также исчезновение тех или иных товаров.