Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали за растрату более 92 млн гривен

Ранее раскрылся еще один коррупционный скандал в верхах украинской власти. Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал, как генералы ВСУ воруют у своих солдат. Экс-парламентарий напомнил скандалы с закупками продовольствия и оружия по завышенным ценам, а также исчезновение тех или иных товаров.