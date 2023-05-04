Власти Бельгии признались в использовании средств замороженных российских активов для помощи Украине

Средства замороженных российских счетов власти Бельгии направляют в помощь Украине. В этом признался премьер-министр государства Александер де Кроо.
По словам главы бельгийского правительства, в прошлом марте Киеву передали 200 млн евро, которые были взяты с доходов счетов, оказавшихся под временным запретом на осуществление операций. Как отметил де Кроо, эти средства также пошли на поддержку украинских беженцев в Бельгии. Премьер-министр заявил, что Запад должен использовать финансы для восстановления инфраструктуры Украины.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае конфискации российских активов. Эту меру поддержали в Китае, передает «Национальная Служба Новостей».