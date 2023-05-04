Историк моды Васильев объяснил отсутствие Пугачевой на похоронах модельера Зайцева нежеланием привлекать внимание

Не пришла на церемонию и вернувшаяся в Россию Пугачева. Как заявил давний друг Зайцева, Александр Васильев в беседе с журналистом «МК», Примадонна вернулась в Москву именно ради похорон, но не захотела привлекать к себе внимания.