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Историк моды Васильев объяснил отсутствие Пугачевой на похоронах модельера Зайцева нежеланием привлекать внимание

Общество
Историк моды Васильев объяснил отсутствие Пугачевой на похоронах модельера Зайцева нежеланием привлекать внимание

Эстрадная певица Алла Пугачева, вернувшаяся из Израиля в Москву, не посетила похороны модельера Вячеслава Зайцева. Вероятную причину ее поступка объяснил историк моды Александр Васильев.

В Щелково 4 мая прошло прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым. Однако посетили церемонию далеко не все звезды отечественного шоу-бизнеса. Попрощаться с «Красным Диором» пришли Сергей Зверев, Бедрос Киркоров и Надежда Бабкина.

Не пришла на церемонию и вернувшаяся в Россию Пугачева. Как заявил давний друг Зайцева, Александр Васильев в беседе с журналистом «МК», Примадонна вернулась в Москву именно ради похорон, но не захотела привлекать к себе внимания.

«Вероятно, на кладбище приедет», — предположил историк моды.

Ранее сообщалось, что Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Московской области.
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