Историк моды Васильев объяснил отсутствие Пугачевой на похоронах модельера Зайцева нежеланием привлекать внимание

Эстрадная певица Алла Пугачева, вернувшаяся из Израиля в Москву, не посетила похороны модельера Вячеслава Зайцева. Вероятную причину ее поступка объяснил историк моды Александр Васильев.
В Щелково 4 мая прошло прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым. Однако посетили церемонию далеко не все звезды отечественного шоу-бизнеса. Попрощаться с «Красным Диором» пришли Сергей Зверев, Бедрос Киркоров и Надежда Бабкина.
Не пришла на церемонию и вернувшаяся в Россию Пугачева. Как заявил давний друг Зайцева, Александр Васильев в беседе с журналистом «МК», Примадонна вернулась в Москву именно ради похорон, но не захотела привлекать к себе внимания.
«Вероятно, на кладбище приедет», — предположил историк моды.
Ранее сообщалось, что Вячеслава Зайцева похоронили на Жегаловском кладбище в Московской области.