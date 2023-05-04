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Сбербанк объяснил односторонние списания бонусов «Спасибо» единичными случаями

Общество
Сбербанк объяснил односторонние списания бонусов «Спасибо» единичными случаями

Пресс-служба Сбербанка прокомментировала односторонние списания бонусов «Спасибо». По словам представителей кредитной организации, подобные списания носят единичный характер.

В пресс-службе отметили, что подобное решение принимают исключительно в случае нарушения правил программы лояльности или по истечении срока их хранения. На данный момент зафиксированы более 20 жалоб на односторонние списания бонусов у клиентов Сбербанка – общая аудитория программы лояльности составила 67 миллионов человек. Представители Сбербанка пообещали, что каждое обращение будет проверено, а по итогам проверок организация уведомит всех клиентов о принятом решении.

Ранее приложение СБОЛ для клиентов Сбербанка, которые пользуются iPhone, снова пропало из магазина приложений App Store. Стоит отметить, что его также удалили из Google Play.
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