Депутат ГД Андрей Гурулев предложил ввести курсы управления беспилотниками в российских школах

Курсы управления беспилотными летательными аппаратами необходимо ввести в российских школах. О важности соответствующей инициативы заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев.
Об этом парламентарий сообщил 4 мая, в четверг. Такие учения следует проводить на уроках по начальной военной подготовке, указал Гурулев в ходе разговора с корреспондентом издания SM.News.
«Возможно, стоит предусмотреть уроки по управлению квадрокоптерами и другой техникой, готовить базу для того, чтобы ребята могли управлять современным оружием», — добавил депутат Госдумы.
В ходе беседы с журналистом парламентарий также обратил внимание на трудность, с которой в настоящий момент сталкиваются учебные учреждения при попытке ввести уроки НВП.