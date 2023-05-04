Гитаристу известной хард-рок группы Motley Crue Мики Марсу сегодня исполняется 72 года

Американский гитарист, известный как участник хард-рок и глэм-метал группы Motley Crue Мик Марс сегодня отмечает день рождения. Музыканту исполняется 72 года.
Мик Марс, настоящее имя Роберт Алан Дил, появился на свет в городе Тер Хот, штат Индиана. То, что он станет музыкантом, артист знал еще в трехлетнем возрасте после того, как посетил первый в его жизни концерт. Это было выступление кантри-музыканта Скитера Бонда.
Свою первую гитару он получил в качестве подарка на свой седьмой день рождения, правда это был игрушечный инструмент в виде Микки Мауса. Зато он научился ее настраивать и даже выучил первые, простые аккорды. Затем была настоящая гитара Stella, которую он приобрел в комиссионном магазине за двенадцать долларов.
Первый опыт игры в группах он получал уже в Калифорнии, куда перебрался вместе с семьей в 70-х годах. К тому времени у него уже была жена и двое детей, поэтому приходилось браться за любую работу. К сожалению, брак продлился недолго и после развода в жизни музыканта началась черная полоса. В течение этого времени ему даже пришлось недолго просидеть в тюрьме за неуплату алиментов.
Так прошли десять лет, пока он твердо не решил изменить свою судьбу и начать все с чистого лица. Изменения коснулись сценического образа и имени, которое, по его собственному признанию, никогда ему не нравилось. Он перекрасил волосы в угольно-черный цвет и взял псевдоним Мик Марс.
В группу к молодым музыкантами, какими на тот момент были бас-гитарист Никки Сикс и барабанщик Томми Ли, Марс попал через газету. В объявлении о поиске коллектива он указал себя как «громкого, грубого и агрессивного гитариста». Как раз то, что нужно было начинающей группе из Лос-Анжелеса.
Хватило всего одного прослушивания, чтобы оставшиеся под впечатлением от его игры Сикс и Ли приняли Мика в состав коллектива, у которого пока еще даже не было названия. И именно Марс придумал имя, которое позже прогремит на весь мир — Motley Crue.
За годы работы с основной группой гитарист принимал участие в проектах и других музыкантов, среди которых группа Papa Roach, Pop Evil и другие.
Карьеру успешного исполнителя Мик Марс построил несмотря на поставленный ему еще в семнадцатилетнем возрасте диагноз анкилозирующий спондилит. Это хроническая воспалительная форма артрита, возникающей преимущественно в позвоночнике и тазовых костях.
Болезнь так же стала причиной его депрессий и увлечения сильнодействующими обезболивающими препаратами. В 2004 году Марс прошел курс полной детоксикации, перенес операцию по протезированию изношенного тазобедренного сустава с последующей интенсивной физиотерапией и курсом психотерапии. Но, как и любой другой рок-музыкант, который всегда остается верен себе, Марс в таком состоянии отработал два тура, один с Motley Crue, другой — с Aerosmith.
Сегодня, невзирая на все сложности, Мики Сикс продолжает свой творческий путь, записывая новые композиции и развивая сольный проект. В настоящее время он проживает в городе Нэшвилль, штат Теннесси со своей женой, швейцарской моделью Серейной Шоненбергер.