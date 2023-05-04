Гитаристу известной хард-рок группы Motley Crue Мики Марсу сегодня исполняется 72 года

Первый опыт игры в группах он получал уже в Калифорнии, куда перебрался вместе с семьей в 70-х годах. К тому времени у него уже была жена и двое детей, поэтому приходилось браться за любую работу. К сожалению, брак продлился недолго и после развода в жизни музыканта началась черная полоса. В течение этого времени ему даже пришлось недолго просидеть в тюрьме за неуплату алиментов.