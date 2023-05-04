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ФАН публикует видео последствий обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Происшествия

Новый обстрел со стороны ВС Украины привел к почти полному разрушению частного дома в Петровском районе Донецка. Видео публикует ФАН.

В результате очередной атаки ВСУ частный дом оказался наполовину разрушен. Также повреждена изгородь жилого участка. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

За прошедшую ночь киевские военные совершили 20 обстрелов по территории Донецка, сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. ВСУ вели огонь из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметра. В результате пострадали три мирных жителя, среди которых был ребенок.
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