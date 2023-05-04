ФАН публикует видео последствий обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ

За прошедшую ночь киевские военные совершили 20 обстрелов по территории Донецка, сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. ВСУ вели огонь из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметра. В результате пострадали три мирных жителя, среди которых был ребенок.