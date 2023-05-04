Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обнаружении обломков сбитого объекта на границе двух районов

Происшествия

Мэр города Донецка Алексей Кулемзин сообщил о найденных обломках сбитого объекта. Он упал на границе двух районов города.

Как уточнил Кулемзин в личном Telegram-канале, детали объекта обнаружили на пограничной территории Буденновского и Пролетарского районов. На месте происшествия наблюдается задымление. На видео ФАН заметно, как в небо поднимается черный дым. Власти города уточняют детали инцидента.

Вечером прошлого дня Кулемзин сообщал об атаке на два района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Под обстрел попали Петровский и Кировский районы.
донецк кулемзин сбитый объект
Военкоры ФАН