Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обнаружении обломков сбитого объекта на границе двух районов

Мэр города Донецка Алексей Кулемзин сообщил о найденных обломках сбитого объекта. Он упал на границе двух районов города.
Как уточнил Кулемзин в личном Telegram-канале, детали объекта обнаружили на пограничной территории Буденновского и Пролетарского районов. На месте происшествия наблюдается задымление. На видео ФАН заметно, как в небо поднимается черный дым. Власти города уточняют детали инцидента.
Вечером прошлого дня Кулемзин сообщал об атаке на два района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Под обстрел попали Петровский и Кировский районы.