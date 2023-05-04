Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обнаружении обломков сбитого объекта на границе двух районов

Как уточнил Кулемзин в личном Telegram-канале, детали объекта обнаружили на пограничной территории Буденновского и Пролетарского районов. На месте происшествия наблюдается задымление. На видео ФАН заметно, как в небо поднимается черный дым. Власти города уточняют детали инцидента.