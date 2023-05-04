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Бывшая ученица школы в Белграде напала с ножом на учителя и 15-летнего юношу

Происшествия
Бывшая ученица школы в Белграде напала с ножом на учителя и 15-летнего юношу

Бывшая ученица школы в Белграде набросилась с кухонным ножом на 15-летнего юношу и учительницу. О новом нападении в учебном учреждении сообщило издание Blic.

Соответствующая информация была обнародована 4 мая, в четверг. Инцидент произошел в учебном заведении «Руджер Бошкович», указывается в материале. В настоящий момент бывшая ученица арестована. Ей не удалось нанести серьезных травм пострадавшим. Остальные учащиеся учреждения сразу же были эвакуированы.

Прежде стало известно, что сербский президент Александр Вучич предложил привлекать к уголовной ответственности с 12 лет после стрельбы семиклассника в учебном учреждении Белграда.
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