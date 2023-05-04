Бывшая ученица школы в Белграде напала с ножом на учителя и 15-летнего юношу

Соответствующая информация была обнародована 4 мая, в четверг. Инцидент произошел в учебном заведении «Руджер Бошкович», указывается в материале. В настоящий момент бывшая ученица арестована. Ей не удалось нанести серьезных травм пострадавшим. Остальные учащиеся учреждения сразу же были эвакуированы.