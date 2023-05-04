Семеро детей и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Крыму

Все случилось на магистрали Ялта — Симферополь, неподалеку от поселка Гурзуф. По данным источника в экстренных службах, в микроавтобусе находились девять человек, из них восемь — несовершеннолетние. В столкнувшейся с ним легковушке были двое взрослых и ребенок.