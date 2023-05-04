Семеро детей и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе в Крыму

ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошло на трассе в Крыму. В результате аварии пострадали семеро детей и двое взрослых, сообщили в пресс-службе прокуратуры полуострова.
Все случилось на магистрали Ялта — Симферополь, неподалеку от поселка Гурзуф. По данным источника в экстренных службах, в микроавтобусе находились девять человек, из них восемь — несовершеннолетние. В столкнувшейся с ним легковушке были двое взрослых и ребенок.
По предварительной информации, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. В настоящий момент врачи уже оказывают помощь попавшим в ДТП. Устанавливаются все обстоятельства и детали аварии.
Ранее стало известно, что на 41-м километре Киевского шоссе в Москве столкнулись несколько автомобилей. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали, сообщал «Ридус».