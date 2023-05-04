Тело 56-летней работницы Клинского хлебозавода нашли в тестомесильном аппарате

В Хлебокомбинате №1 города Клин 56-летняя женщина, работающая на промышленной тестомесильной машине с непрерывным циклом, во время его мытья оступилась и упала под лопастной винт. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
Инцидент произошел 3 мая во время ночной смены. Жительница Клина, приехав на завод, приступила к замешиванию необходимого объема теста. После проделанной работы она начала мыть тестомесильное корыто. Спустя некоторое время коллега 56-летней погибшей заметила, что она долгое время не приходила к ней за водой, поэтому решила проведать ее за рабочим местом. Однако, подойдя к цеху, она обнаружила бездыханное тело сотрудницы.
По предварительной информации, погибшая попала под винт из-за того, что не выключила его перед мытьем и зацепилась за него одеждой. По словам сотрудников хлебного завода, инструктаж по технике безопасности проводится с каждым работником под роспись в специальном журнале. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов по факту произошедшего начали проверку.
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