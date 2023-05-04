Тело 56-летней работницы Клинского хлебозавода нашли в тестомесильном аппарате

Инцидент произошел 3 мая во время ночной смены. Жительница Клина, приехав на завод, приступила к замешиванию необходимого объема теста. После проделанной работы она начала мыть тестомесильное корыто. Спустя некоторое время коллега 56-летней погибшей заметила, что она долгое время не приходила к ней за водой, поэтому решила проведать ее за рабочим местом. Однако, подойдя к цеху, она обнаружила бездыханное тело сотрудницы.