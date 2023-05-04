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Суд арестовал юношу, насмерть забившего молотком 13-летнюю школьницу в Парголово

Происшествия
Суд арестовал юношу, насмерть забившего молотком 13-летнюю школьницу в Парголово

Подозреваемого в жестоком убийстве девочки 16-летнего подростка заключили под арест. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

Ранее Красногвардейский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения для 16-летнего подростка и его 15-летней подруги. Суд удовлетворил ходатайство. Юношу отправили под арест до 2 июля.

Подросток и его подруга подозреваются в убийстве 13-летней девочки с целью самоутверждения. По версии следствия, соучастники действовали спланировано. Подозреваемые заранее выкопали могилу у поселка Парголово, а после пригласили погибшую якобы на пикник, где забили погибшую молотком.
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