Суд арестовал юношу, насмерть забившего молотком 13-летнюю школьницу в Парголово

Подросток и его подруга подозреваются в убийстве 13-летней девочки с целью самоутверждения. По версии следствия, соучастники действовали спланировано. Подозреваемые заранее выкопали могилу у поселка Парголово, а после пригласили погибшую якобы на пикник, где забили погибшую молотком.