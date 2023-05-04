Врачи австрийского роддома предлагают родителям умерших младенцев сделать фотосессию на память

Врачи местной больницы уверены, что посмертная фотосессия помогает родителям пережить стресс от утраты ребенка, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, супружеская пара была в ожидании близнецов в городе Вельс в Австрии. Однако дети скончались еще в утробе матери. Врачи местной больницы предложили сделать посмертную фотосессию, чтобы облегчить боль утраты родителей. Даже сообщили, что в наличии есть гробы разного размера.
В ответ на отказ супругов медики вручили матери куклу вуду с иголками и сказали, что надо ее тыкать, если станет нехорошо. Отмечается, что в больнице это постоянная услуга, так как некоторым женщинам действительно легче справиться со стрессом после утраты именно таким способом.
Ранее сообщалось, что полугодовалый младенец скончался в Свердловской области. Мать уверена, что в гибели ребенка виноваты медики, так как за сутки до смерти его осматривал участковый врач.