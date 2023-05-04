Врачи австрийского роддома предлагают родителям умерших младенцев сделать фотосессию на память

В ответ на отказ супругов медики вручили матери куклу вуду с иголками и сказали, что надо ее тыкать, если станет нехорошо. Отмечается, что в больнице это постоянная услуга, так как некоторым женщинам действительно легче справиться со стрессом после утраты именно таким способом.