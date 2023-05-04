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Врачи австрийского роддома предлагают родителям умерших младенцев сделать фотосессию на память

Общество
Врачи австрийского роддома предлагают родителям умерших младенцев сделать фотосессию на память

Врачи местной больницы уверены, что посмертная фотосессия помогает родителям пережить стресс от утраты ребенка, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, супружеская пара была в ожидании близнецов в городе Вельс в Австрии. Однако дети скончались еще в утробе матери. Врачи местной больницы предложили сделать посмертную фотосессию, чтобы облегчить боль утраты родителей. Даже сообщили, что в наличии есть гробы разного размера.

В ответ на отказ супругов медики вручили матери куклу вуду с иголками и сказали, что надо ее тыкать, если станет нехорошо. Отмечается, что в больнице это постоянная услуга, так как некоторым женщинам действительно легче справиться со стрессом после утраты именно таким способом.

Ранее сообщалось, что полугодовалый младенец скончался в Свердловской области. Мать уверена, что в гибели ребенка виноваты медики, так как за сутки до смерти его осматривал участковый врач.
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