Почти все номера уже забронировали на майские праздники в гостиницах Волгограда

По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, регион активно развивает туристскую инфраструктуру и реализует общественные инициативы в сфере туризма. Так, в текущем году из федерального и регионального бюджетов направили для этих целей 133,2 млн рублей. Помимо этого, представители бизнеса подают заявки на участие в конкурсе проектов по возведению модульных гостиниц, добавил глава региона.