Почти все номера уже забронировали на майские праздники в гостиницах Волгограда

Туристический ажиотаж фиксируют в Волгограде накануне Дня Победы. В данный момент в столице региона выкуплено 98% гостиничных номеров, а в отелях, турбазах и других коллективных средствах размещения забронировано 87% от общего объема номерного фонда.
Как пишет сетевое издание «РИАЦ», всего в регионе действуют 386 объектов размещения туристов на более чем 8000 мест. Волгоградская область является федеральным центром патриотического воспитания и на майские праздники традиционно пользуется популярностью у туристов.
По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, регион активно развивает туристскую инфраструктуру и реализует общественные инициативы в сфере туризма. Так, в текущем году из федерального и регионального бюджетов направили для этих целей 133,2 млн рублей. Помимо этого, представители бизнеса подают заявки на участие в конкурсе проектов по возведению модульных гостиниц, добавил глава региона.