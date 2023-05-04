Минцифры разрабатывает законопроект о регулировании блогосферы

Пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (минцифры) объяснила необходимость принятия специального закона о деятельности блогеров.
Как пояснили в ведомстве, сейчас блогосфера и профессиональная деятельность блогеров вообще никак не регулируется на законодательном уровне. Отсутствует даже нормативная расшифровка самого термина «блогер», а также непонятно, какое конкретно профессиональное наполнение имеет подобная деятельность, сообщает «Деловой мир».
В законе планируется прописать, какой государственный уполномоченный орган должен осуществлять контроль за ситуаций в блогосфере. Сейчас уже очевидно, что из-за пробелов в законодательстве недобросовестные блогеры норовят уклониться от оплаты налогов в полном объеме, пытаясь за счет дробления своего бизнеса платить налоги по упрощенным льготным схемам.