Минцифры разрабатывает законопроект о регулировании блогосферы

В законе планируется прописать, какой государственный уполномоченный орган должен осуществлять контроль за ситуаций в блогосфере. Сейчас уже очевидно, что из-за пробелов в законодательстве недобросовестные блогеры норовят уклониться от оплаты налогов в полном объеме, пытаясь за счет дробления своего бизнеса платить налоги по упрощенным льготным схемам.