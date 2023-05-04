Премьер РФ Михаил Мишустин анонсировал скорое обновление стратегии развития обрабатывающей промышленности

Государственный деятель отметил, что уже сейчас российские предприятия в большинстве отраслей успешно преодолевают «испытания санкциями» и адаптируются в достаточно сложных условиях. Мишустин считает, что в ближайшее время следует «актуализировать сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности».