Премьер РФ Михаил Мишустин анонсировал скорое обновление стратегии развития обрабатывающей промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии 4 мая заявил о том, что правительство в ближайшее время актуализирует стратегию развития обрабатывающей промышленности.
Государственный деятель отметил, что уже сейчас российские предприятия в большинстве отраслей успешно преодолевают «испытания санкциями» и адаптируются в достаточно сложных условиях. Мишустин считает, что в ближайшее время следует «актуализировать сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности».
Согласно предварительным прогнозам премьера, рост объемов производства в указанном сегменте к концу года должен составить около 1%. Мишустин поручил министрам следить за динамикой данного показателя. В ближайшие годы Россия должна добиться стабилизации индекса промышленного производства, подчеркнул в ходе сессии премьер.
Мишустин также предложил определиться с ключевыми задачами и приоритетными направлениями развития отраслей обрабатывающей промышленности. Уделить особое внимание политик рекомендует медицинскому и фармацевтическому направлениям.
Ранее премьер-министр РФ ознакомился со стратегией развития Ставрополья. О стратегиях развития региона ему рассказал губернатор края Владимир Владимиров.