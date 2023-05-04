Полицейские провели миграционные рейды на рынках Фрунзенского и Калининского районов Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов провели миграционные рейды на рынках Фрунзенского и Калининского районов Петербурга. Об оперативных мероприятиях сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Вячеслав Степченко.
По его словам, 4 мая 2023 года стражи порядка проверили два крупных рынка города — Калининскую и Софийскую овощебазы. Целью мероприятий было выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Всего полицейские осуществили проверку 408 иностранных граждан.
В результате этого 58 из них были уличены в правонарушениях, после чего доставлены в отделы полиции для разбирательства и составления административных протоколов. В отношении иностранцев будет проведено административное расследование, по результатам которого приезжих, совершивших более тяжкие проступки, ждут определенные последствия. Их поместят в центр содержания иностранных граждан и подвергнут выдворению за пределы РФ с запретом въезда на территорию страны на несколько лет.
Стоит отметить, что подобные ситуации с мигрантами происходят не в первый раз. Ранее во Владимирской области полицейскими перекрыт канал незаконной миграции. В составе организованной преступной группы задержаны семь местных жителей и шестеро граждан ближнего зарубежья.