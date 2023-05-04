Полицейские провели миграционные рейды на рынках Фрунзенского и Калининского районов Петербурга

В результате этого 58 из них были уличены в правонарушениях, после чего доставлены в отделы полиции для разбирательства и составления административных протоколов. В отношении иностранцев будет проведено административное расследование, по результатам которого приезжих, совершивших более тяжкие проступки, ждут определенные последствия. Их поместят в центр содержания иностранных граждан и подвергнут выдворению за пределы РФ с запретом въезда на территорию страны на несколько лет.