«Можем ответить действиями превентивного характера»: военный аналитик Насонов об активизации НАТО у наших границ

Страны Восточной Европы фактически превратились в одну сплошную базу НАТО. Польша, Чехия, Румыния и Болгария уже давно пляшут под дудку Североатлантического альянса.
При этом, в последнее время он активизировался и развертывает в Восточной Европе новые контингенты, новую технику, военную инфраструктуру.
Это свидетельство того, что новые подразделения НАТО бросили очередной вызов безопасности России, причем в долгосрочной перспективе.
Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что на сегодняшний момент вдоль западных границ России размещено порядка 60 тысяч натовских военных.
Это, по сути, полноценная армия при полной боеготовности, что говорит об абсолютно агрессивной политики коллективного Запада в отношении России.
В интервью ФАН о возможных ответных шагах России рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
— Чем чревата активизация НАТО вдоль границ России?
— Увеличение численности натовской группировки вдоль наших границ действительно ведет к тому, что мы будем вынуждены изменить свои планы оперативного прикрытия, планы предназначения частей, соединений и подразделений. По канонам военного управления мы должны их сровнять в соответствии с той численностью сил потенциального противника, которая там есть, чтобы исключить возможность нападения с того или иного операционного направления на нашу страну.
— Что мы можем противопоставить на текущий момент?
— В настоящий момент мы можем предпринять ряд шагов, четко показывающий, что мы являемся страной, имеющей не только сухопутную группировку, но и обладающей ядерной триадой. И что в случае баловства со стороны тех или иных неумных, но скорых на принятие решений американских сателлитов у нас есть чем ответить на эти действия. Это первое.
Второе. Мы можем ответить действиями превентивного характера, которые могут охладить пыл.
Также мы обязаны продемонстрировать определенные наши возможности в качестве субъекта международного права. То есть потенциал страны с правом вето в ООН, а также наши наработки, которые в настоящее время активно развиваются не только в экономике, но, в том числе и в политике, активной оборонной деятельности, создании оборонительных союзов и блоков.
— Как, на Ваш взгляд, мы должны действовать на перспективу?
— Здесь мы должны действовать, не торопясь, вдумчиво и серьезно. Все эти шаги, за которые мы осуждаем американский режим предпринимаются ими на фоне уменьшения уровня доминирования доллара как мировой валюты.
США из страны лидера превращается в страну-жулика. Они набрали такое количество долгов, что отдать не смогут, даже продав абсолютно все.
Как ранее написал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в сообщении для The Wall Street Journal: НАТО стоит пригласить в свой состав Австралию, Японию, Израиль и другие страны.