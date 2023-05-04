«Можем ответить действиями превентивного характера»: военный аналитик Насонов об активизации НАТО у наших границ

— В настоящий момент мы можем предпринять ряд шагов, четко показывающий, что мы являемся страной, имеющей не только сухопутную группировку, но и обладающей ядерной триадой. И что в случае баловства со стороны тех или иных неумных, но скорых на принятие решений американских сателлитов у нас есть чем ответить на эти действия. Это первое.