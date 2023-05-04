Украина желает получить «четкий сигнал» о перспективах включения в блок НАТО после окончания конфликта

Киевские власти хотят получить «четкий сигнал» о перспективах включения страны в блок НАТО после окончания вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Власти Украины понимают, что вхождение страны в состав НАТО невозможно, пока она является стороной вооруженного конфликта. Киев хочет получить «четкий сигнал» о том, что после окончания войны страна сможет рассчитывать на включение в Североатлантический альянс.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рассуждения украинского лидера о военном конфликте «бредом наркомана». Зеленский заявил, что Киев намерен сделать эту войну «последней в мире».